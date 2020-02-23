TFF 1.Lig: Altay: 3 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altay sahasında Adanaspor 'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Turgut Doğan Şahin'in sol çizgiden ceza sahası içine çevirdiği topa dokunan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paixao, topu filelerle buluşturdu. 2-0
65. dakikada Erhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan seken topu Paixao ağlara yolladı. 3-0
69. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Putsila topu ceza sahası içinde havalandırdı. Boşta kalan topa yükselen Erhan Kartal'ın kafa vuruşunda Kaleci Karacic topa dokundu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
71. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Utku Sen'in ceza sahası içine çevirdiği topta ters vuruş yapan Abdülkerim Bardakçı, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-1
75. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye şut çeken Özgür Özkaya'nın vuruşunda top kalenin üst direğine çarpıp auta çıktı.
90+3. dakikada Paixao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Tavares'in şutunda kaleci Karacic topu kurtardı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemil Tunç xx, Hakan Karabalcık xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdülkerim Bardakçı x, Abdülhamit Yıldız xx, Özgür Özkaya xx, Yılmaz Özeren xx, Tatos xx (Kerim Avcı dk. 88 ?), Putsila xx (Tavares dk. 75 xx), Turgut Doğan Şahin xxx, Kappel xxx (Hakan Demirci dk. 82 ?), Paixao xxxx
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu, Alhassan, Yaser Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Adanaspor: Karacic x, Savaş Polat xx, Hakan Çinemre x, Mehmet Sedef xx, Canberk Dilaver x, Bagayoko x (Furkan Özçal dk. 58 x, Samican Keskin dk. 81 ?), Diop xx, Roni xx, Hakan Barış xx, Sinan Büyüksakarya x (Utku Sen dk. 36 xx), Eze x
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Soylu, Evren Korkmaz, Özkan Taştemur, Uğurcan Yağzılı, Umut Sözen
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Paixao (dk.7, 12 ve 65) (Altay), Abdülkerim Bardakçı (dk. 71 k.k.) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Yılmaz Özeren (Altay), Eze, Furkan Özçal, Savaş Polat (Adanaspor) - İZMİR