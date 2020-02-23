Haberler » Spor » TFF 1.Lig: Altay: 3 - Adanaspor: 1 - Spor

TFF 1.Lig: Altay: 3 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altay sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.

23.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:39TFF 1.Lig: Altay: 3 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında 'u 3-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


7. dakikada Turgut Doğan Şahin'in sol çizgiden ceza sahası içine çevirdiği topa dokunan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


15. dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paixao, topu filelerle buluşturdu. 2-0


65. dakikada Erhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan seken topu Paixao ağlara yolladı. 3-0


69. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Putsila topu ceza sahası içinde havalandırdı. Boşta kalan topa yükselen Erhan Kartal'ın kafa vuruşunda Kaleci Karacic topa dokundu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


71. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Utku Sen'in ceza sahası içine çevirdiği topta ters vuruş yapan Abdülkerim Bardakçı, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-1


75. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye şut çeken Özgür Özkaya'nın vuruşunda top kalenin üst direğine çarpıp auta çıktı.


90+3. dakikada Paixao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Tavares'in şutunda kaleci Karacic topu kurtardı.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cemil Tunç xx, Hakan Karabalcık xx


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdülkerim Bardakçı x, Abdülhamit Yıldız xx, Özgür Özkaya xx, Yılmaz Özeren xx, Tatos xx (Kerim Avcı dk. 88 ?), Putsila xx (Tavares dk. 75 xx), Turgut Doğan Şahin xxx, Kappel xxx (Hakan Demirci dk. 82 ?), Paixao xxxx


Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Cenk Özkacar, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu, Alhassan, Yaser Hacımustafaoğlu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Adanaspor: Karacic x, Savaş Polat xx, Hakan Çinemre x, Mehmet Sedef xx, Canberk Dilaver x, Bagayoko x (Furkan Özçal dk. 58 x, Samican Keskin dk. 81 ?), Diop xx, Roni xx, Hakan Barış xx, Sinan Büyüksakarya x (Utku Sen dk. 36 xx), Eze x


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Soylu, Evren Korkmaz, Özkan Taştemur, Uğurcan Yağzılı, Umut Sözen


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Goller: Paixao (dk.7, 12 ve 65) (Altay), Abdülkerim Bardakçı (dk. 71 k.k.) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Yılmaz Özeren (Altay), Eze, Furkan Özçal, Savaş Polat (Adanaspor) - İZMİR


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 19:20:40