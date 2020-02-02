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TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.

02.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:35TFF 1. Lig: Altınordu: 2 - Akhisarspor: 0
TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Furkan Çil'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

6. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Yaşar'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Mimaroğlu topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Erhan topu kurtardı.

31. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şutta top kaleci Gökhan'da kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında ceza sahası içine yapılan ortaya dokunan Erhan Çelenk'in vuruşundan kaleci Erhan topu güçlükle kontrol etti.

49. dakikada Atakan Üner'in ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Yaşar'ın pasıyla topla buluşan Kemal'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

80. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Atakan Üner'in pasıyla topla buluşan Burak İnce'nin vurduğu şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Atakan Üner'in şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

89. dakikada defans arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Burak İnce'nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Utku Tunavelioğlu xx, Hakan Karabalcık xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Onur Taha xx, Yusuf Arslan xx, Ravil Tagir xx, Ali Yaşar xx, Berkay Samancı xx, Furkan Çil xx, Okan Derici xx (Burak İnce dk. 80 ?), Atakan Üner xx, Metehan Mimaroğlu xxx (Hüsamettin Yener dk. 66 xx), Kemal Rüzgar xxx (Yasin Ozan dk. 72 xx)

Yedekler: Ali Yanar, Batuhan Kırdaroğlu, Muzaffer Kocaer

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci x, Vrsajevic xx, Musa Nizam x, Rotman xx, Kadir Keleş xx, Aykut Çeviker xx, Bjarnason xx, Burhan Eşer xx, Erhan Çelenk x (Tolga Ünlü dk. 65 xx), Ergin Keleş x (Muhammet Reis dk. 65 x), Cikalleshi x (Hadzic dk. 74 x)

Yedekler: Lukac, Halil Yeral, Çekdar Orhan, Onur Ayık, Uğur Arslan, Ali Kaan Güneren

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 6), Kemal Rüzgar (dk. 57) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Aykut Çeviker, Rotman (Akhisarspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

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