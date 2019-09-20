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TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

20.09.2019 21:05TFF 1. Lig: B.B. Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1
TFF 1. Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele B.B. Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mert Güzenge xx, Kemal Mavi xx, Murat Altan xx

B.B. Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx (Mehmet Uçar dk. 45 xx), Gökhan Kardeş ? (Emre Gültekin dk. 10 xx), Mücahit Albayrak x, Hasan Hatipoğlu x (Hasan Ayaroğlu dk. 78 x), Gabriel Obertan x, İbrahim Akdağ x, Rashad Muhammed xx, Osman Çelik xx, Mickael Pote xx, Jugurtha Hamroun xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Sefa Akgün, Emrah Başsan, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Adanaspor: Goran Karacic xx, Enes Akyol xx, Renan Diniz xx, Marvin Büyüksakarya x, Veli Kızılkaya xx, Hakan Barış x (Utku Şen dk. 63 xx), Okan Kurt xx (Eren Keleş dk. 46 x), Moussa Bagayoko xx, Furkan Özçal x, Emeka Friday Eze x, Roni Gleison xx (Giorgi Arabidze dk. 71 x)

Yedekler: İsa Doğan, İrfan Can Eğribayat, Özgür Özdemir, Serhat Tunç, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Mickael Pote (dk. 41), Gabriel Obertan (dk. 48) (B.B. Erzurumspor), Veli Kızılkaya (dk. 15) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Emre Gültekin, Ibrahim Sehic, Rashad Muhammed (B.B. Erzurumspor), Emeka Friday Eze, Roni, İrfan Can, Hakan Barış, Moussa Bagayoko, Renan Diniz (Adanaspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Ayaroğlu, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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