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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 0

TFF 1. Lig'in 20. haftasında EH Balıkesirspor, sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.

02.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:44TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altay: 0
TFF 1. Lig'in 20. haftasında EH , sahasında ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Rahmi Anıl'ın ortasında Anıl Taşdemir'in gelişine şutu kaleci Cihan'da kaldı.

17. dakikada Kerim Avcı'nın ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakçı'nın şutu az farkla auta çıktı.

30. dakikada Paxiao'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kerim Avcı gelişine şutunu kaleci Vukovic kontrol etti.

53. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza sahası içine ortasında Paixiao'nun şutu auta çıktı.

61. dakikada Putsila'nın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden dışarı gitti.

79. dakikada ani gelişen Balıkesirspor ceza sahası içinde topla buluşan Aly Malle şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Çetin xxx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Ali Akkor xx

Balıkesirspor: Andraja Vukovic xxx, Serdar Güncü xxx, Sezer Özmen xxx, Batuhan İşçiler xx (Abdülkadir Kayalı dk. 64 x), Berat Aydoğdu xxx, Nermin Hodzic xx, Antonio Mrsic xx, Foxi Ketheovama xx (Nemanja Andusic dk. 84 ?), Aly Malle xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Emirhan Çakır dk. 90+3 ?)

Yedekler: Atilla Özmen, Okan Kaplan, Enes Karabulut, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede

Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel

Altay: Cihan Topaloğlı xx, Turgut Doğan Şahin xx (Tatos dk. 75 x), Yılmaz Özören xx (Yaser Mustafaoğlu dk. 87 ?), Putsila xx, Paıxao xx, Kerim Avcı xx (Leandro dk. 67 x), İbrahim Adamu xx, Cenk Özkaçar xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Erhan Kartal xx, Özgür Özkaya xx

Yedekler: Aydın Bağ, Doğa İşeri, Yasin Palaz, Tavarez, Hakan Demirci, Abdülhamit Yıldız, İbrahim Öztürk,

Teknik Sorumlu: Ali Tandoğan

Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Nermin Hodzıc, Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor), Putsila, Özgür Özakaya(Altay) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kerim Avci, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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