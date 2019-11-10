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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0

TFF 1. Lig'in 11. hafta müsabakasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

10.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:14TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
TFF 1. Lig'in 11. hafta müsabakasında , sahasında karşılaştığı ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan Berkay Samancı'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

15. dakikada gelişen Anıl Koç'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Vukovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada gelişen Anıl Koç'un kaleci Vukovic ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Kaleci Vukovic golü önledi.

28. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan'da kaldı.

56. dakikada Anıl Koç'un ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Vukoviç meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topa tekrar vuran Anıl Koç'un şutu direğine çarparak dışarı gitti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx, Gökhan Barçın xxx

Balıkesirspor: Vukoviç xxx, Batuhan İşçiler xxx, Tomislav Glumac xxx, Oğuzhan Çapar xxx, Doğa İşeri xxx, Antonio Mrsic xxx, Furkan Çil xxx, Foxi Ketheovama xx (Abdülkadir Kayalı dk. 46 xx), Mahatma Otoo xx (Francis Ezeh dk. 67 x), İbrahim Halil xx (Celal Emir dk. 77 ?), Rahmi Anıl xxx

Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Serdar Güncü, Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı xx, Ufuk Budak xxx, Sinan Osmanoğlu xxx, Yusuf Yalçın xx, Oğulcan Ülgün xx, Hüseyin Atakan Üner xx (Onur Taha dk. 84 ?), Berkay Samancı xxx, Okan Derici xx (Ersel Aslıyürek dk. 54 x), Muhammed Mert xx, Anıl Koç xxx (Kahraman Demirtaş dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ali Emre, Kemal Rüzgar, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Burak İnce, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Berkay Samancı, Yusuf Yalçın, Oğulcan Ülgün (Altınordu), Antonıo Mrsıc (Balıkesirspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Berkay Samancı, Balıkesirspor, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

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