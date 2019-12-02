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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Hatayspor karşılaştı.

02.12.2019 21:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:15TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Hatayspor: 1
TFF 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında ile karşılaştı. Müsabakayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Hatayspor atağında Ilgaz'ın ceza saha içinden attığı şut Oğuzhan Çapar tarafından kornere atıldı.

12. dakikada gelişen Hatayspor atağında Mirakan Aydın'ın ceza sahası içinden çektiği şut yan ağlarda kaldı.

28. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic ceza sahası içinden ortaladığı topa Okan Alkan'ın şutu Kaleci Akın Alkan'da kaldı.

38. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in ceza sahası içinden attığı sert şut kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada gelişen Hatayspor atağında Selim Ilgaz'ın pasına Gökhan Karadeniz gelişine vurduğu şut kale direğini sıyırarak, auta çıktı.

48. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Okan Alkan'ın sert şutu defansa çarparak kornere çıktı.

55. dakikada Hatayspor atağında Caner Hüseyin Bağ sağ kanattan ceza sahasına girerek attığı şut Kaleci Vukovic'in kontrolünde auta çıktı.

61. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde top Foxi'nin önünde kaldı. Müsait durumda Foxi topu auta attı.

67. dakikada gelişen Hatayspor atağında Gökhan Karadeniz'in pasında buluşan Selim Ilgaz ceza sahası çaprazından attığı sert şutta top Kaleci Vukovic'in bakışları arasında filelerle buluştu. 0-1

83. dakika ani gelişen Balıkesirspor atağında Oğuzhan Çapar'ın sert şutunu Kaleci Akın Alkan kornere çeldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Muhammet Yumak xxx

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Okan Alkan xx, Tomislav Glumac xx, Oğuzhan Çapar xxx, Doğa İşeri xx (Anıl Taşdenir dk. 80 ?), Antonio Mrsic xxx, Serdar Güncü xx, Nermin Hodzıc xx (Mahatma Otoo dk. 77 x), Foxi xxx, İbrahim Halil Çolak xxx, Rahmi Anıl xx (Batuhan İşçiler dk. 69 x)

Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Hatayspor: Akın Alkan xx, Kubilay Sönmez xx, Alican Özfesli xx (Rayane dk. 53 x), Mirkan Aydın xx, Selim Ilgaz xxx (Rodrigues Barbosa dk. 85 ?), Gökhan Karadeniz xx, Mesut Çaytemel xx, Soner Örnek xx, Furkan Şeker xx (Idır Qualı dk. 89 ?), Yusuf Abdioğlu xx, Caner Hüseyin Bağ xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Loteteka Bokıla, Hamza Gür, Yasin Güreler

Teknik sorumlu: Bayram Toysal

Goller: Selim Ilgaz (dk. 68) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Ali Tandoğan (dk. 66) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Soner Örnek, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Serdar Güncü, Foxi, Tomislav Glumac, Nermin Hodzic, Vukovic, Okan Alkan (Balıkesirspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Selim, Spor

Kaynak: İHA

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