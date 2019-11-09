Haberler » Spor » TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0 - Spor

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı.

09.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:11TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0
TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar:

27. dakikada sol taraftan Obertan'ın ortasında topla buluşan Hamroun müsait pozisyonda kötü vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.

36. dakikada ceza sahası dışından sert vurdu top kalecide kaldı.

37. dakikada sol taraftan Osman'ın ortasına Pote sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Emrah'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Obertan ceza sahası dışından sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasına Pote tamamlamak istedi. Ancak Pote'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Çetin xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Merthan xx, Hasan xxx, Mücahit xx, Osman xx (Emre dk.46 xx), Scuk xxx, Emrah xxx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 68 xx), Hamroun xx (Sunu dk. 78 ' ), Pote xxx

Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Sefa, Cenk Ahmet, Oltan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Cocalic xx, Musa ' (Kadir dk. 12 xx ), Aykut xxx (Rotman dk. 88 ?), Bjarnason xxx, Erhan xxx, Taha xx, Onur xx, Cikalleshi xx (Ergin dk.52 xx )

Yedekler: Gökhan, Halil, Alperen, Muhammet Reis, Ali Kaan, Hadzic

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı Kart: Murat Uçar (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Emrah, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:30 Köln'de Achim Beierlorzer kovuldu!
17:25 Gebzespor'da olağanüstü kongre kararı alındı
17:30 BB Erzurumspor ile Akhisarspor yenişemedi!
17:26 Voleybolda olaylı İzmir derbisi
17:26 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17:25 Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu
16:32 Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma
16:27 Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi
16:14 Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama
16:02 Milan'ın 30 milyon euroluk Eljif Elmas planı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:30:47