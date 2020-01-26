TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Balıkesirspor: 0 (Maç sonucu)

TFF. 1. Lig'in 19. haftasında BB Erzurumspor, evinde Balıkesirspor
'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada sol kanattan Mücahit'in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak dışarı çıktı.
17. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah'ın direkt kaleye yaptığı sert vuruşu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
19. dakikada sol kanattan çalımlarla ilerleyen Hamroun'un, ceza yayının üzerinden yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada sol köşeden Hamroun'un kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Scuk'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Ata Yıldırım xx, Murat Şener xx
BB Erzurumspor: Sehiç xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx Jasmin Scuk xxx, Obertan xxx, Sisokko xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 82 ?), Emrah xxx, Hamroun xx (Pote dk. 64 x ), Oltan Karakullukçu xx (İbrahim dk. 65 x)
Yedekler: Kayacan, Yusuf Acar, Osman, Batuhan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Balıkesirspor: Vukovic xx, Berat x (Emirhan dk. 89 ?), Cenk x (Rahmi dk. 79 x), Sezer xx, Batuhan xx, Hodzic xx, Serdar xx, Anıl xx, Malle xxx, Mrsic xx, Otoo xx (Foxi Kethevoama dk. 67 x)
Yedekler: Atilla, Kağan, Abdülkadir, Celal, Okan, Enes
Teknik Direktör: Ramazan Kurşunlu
Gol: Scuk (dk. 42) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Serdar, Otoo, Batuhan, Malle (Balıkesirspor), Pote (BB Erzurumspor) - ERZURUM