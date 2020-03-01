TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar:



6. dakikada sol kanatta ceza sahasına yapılan ortada Ali Keten'in kafa vuruşu kalecide kaldı.



9. dakikada Mücahit'in sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Obertan'ın şutu yandan dışarı çıktı.



23. dakikada ceza sahasının hemen dışından İbrahim'in sert vuruşunda top kalecide kaldı.



36. dakikada Hamroun'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.



44. dakikada sağ kanattan Murat'ın ortasında arka direkte Hamroun kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0



66. dakikada Mücahit'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Osman'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.



90+2. dakikada sağ taraftan Sissoko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Gökhan Barcın xx



BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit xx, Osman xx, İbrahim x (dk. 37 Hasan Ayaroğlu xx), Obertan xxx, Sissoko xxx, Hamroun xxx (Scuk dk. 56 xx), Pote xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 79 xx)



Yedekler: Kayacan, Batuhan, Oltan, Cenk Ahmet



Teknik Direktör: Erkan Sözeri



Menemenspor: Selmani xx, Rıdvan xx (İbrahim Akanbi dk. 81 ?), Domgjoni xx, Ali xx, Ercan xx, Taşkın xx, Murat xx, Tayfun xx, Mehmet xx (Samed Ali dk. 58 xx), Olatunbosun xx (Mustafa dk. 64 xx), Ali Özgün xxx



Yedekler: Amir Güren, Trtovac, Muhammed Ali, Murat Elkatmış, Hüseyin Çolak



Teknik Direktör: Dilaver Mutlu



Gol: Hamroun (dk. 43), Obertan (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)



Sarı kart: Hamroun (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Kaynak: İHA