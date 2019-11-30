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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı.

30.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:42TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Osmanlıspor: 0
TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında BB Erzurumspor evinde ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merthan sert vurdu meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.

23. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

34. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote iyi vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.

35. dakikada gelişen hızlı atakta Beykan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sehic topu zorlukla uzaklaştırdı.

37. dakikada çalımlarla ilerleyen Cenk ceza sahası içeresindeki Pote'yi gördü. Müsait porsiyondaki Pote sert vurdu top yandan dışarı çıktı.

50. dakikada sol taraftan çalımlarla ilerleyen Mücahit sert vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı.

55. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah iyi vurdu meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çeldi.

76. dakikada yaşanan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Scuk topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0

76. dakikada gole itiraz eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Turan İnce kırmızı kart gördü.

90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Barcın xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan Hatipoğlu xxx, Mücahit xx, Scuk xxx, Obertan xxx, İbrahim xx (Osman dk. 70 xx), Cenk Ahmet xxx (Rashad Muhammed dk. 66 xx), Emrah xxx, Pote xx (Hasan Ayaroğlu dk. 84 ?)

Yedekler: Kayacan, Merthan, Sefa, Yunus Emre Gültekin, Batuhan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp xx, Barış xx (Batuhan Yılmaz dk. 80 ?), Erdem xx (Okan dk. 66 xx), Oğuz xx, Erıc Ayuk Mbu xxx, Mehmet Yiğit xxx, Blagojevic xx, Beykan xx (Halil İbrahim dk. 59 xx), Ali Eren xx, Hasan Kılıç xx, Mertan xx

Yedekler: Castenero, Todorovic, Berk, Doğukan, Ali Ülgen, Görkem, Tamer

Teknik Direktör: Turan İnce

Goller: Scuk (dk. 76), Hasan Ayaroğlu (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Turan İnce (dk. 76) (Teknik Direktör) (Osmanlıspor FK)

Sarı Kartlar: Erıc Ayuk Mbu, Oğuz, Merthan (Osmanlıspor FK), Hasan Hatipoğlu, İbrahim, Aykut (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Emrah, Spor

Kaynak: İHA

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