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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Adana Demirspor karşılaşması, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

23.08.2019 22:06 TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Adana Demirspor karşılaşması, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada, Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu ancak gol, kaleciye Sabri'ye faul yapıldığı gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

85. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Shukurov'un şutu defansa çarparak taca çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Sazdağ'ın sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Selahattin Altay xx, Cemil Tunç xx,

Boluspor: Sabri Can xx, İsmail Konuk xx, Cumali Bişi xx, Poepon xx, Bilal Kısa xx (Batuhan Altıntaş dk. 86 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Gökhan Sazdağı dk. 67 xx), Seth xx, Nascimento xx, Mutlu Güler xx, Ümit Kurt xx, Mustafa Durak xx (Shukurov dk. 79 x)

Yedekler: Cengizhan Şarlı, Erkan Süer, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Giray Bulak

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Hakan Bilgiç xx, Adil Demirbağ xx, Semih Güler xx, Mehmet Uslu xx, Traore xx (Aosman dk. 30 xx), Erdal Öztürk xx, Tevfik Altındağ xx, Emre Nefiz xx, Vedat Bora xx, Gladkyy xx (Kosecki dk. 46 x) (Volkan Şen dk. 70 xx)

Yedekler: Emrullah Şark, Oliveria, Orhan Taşdelen, Legear

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kartlar: Gladky, Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Ümit Kurt, Cumali Bişi (Boluspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Boluspor, Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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