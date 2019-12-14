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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2

TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

14.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:19TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2
TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında , sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan Melih Okutan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail Konuk'un kafa vuruşunu kaleci Saranov çeldi.

12. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in yerden sert şutunda top filelere gitti. 0-2

59. dakikada, Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş'ın kafa vuruşu auta çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışından Darri'nin sert şutunda top kalecinin müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere gitti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Murat Temel xx

Boluspor. Hakan Canbazoğlu xx, Cumali Bişi xx, İsmail Konuk xx, Ümit Kurt xx, Fethi Özer xx, Dodo xx (Sami Can Keskin dk. 73 xx), Shukurov xx (Batuhan Altıntaş dk. 46 xx), Melih Okutan xx, Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç xx (Gökhan Sazdağı dk. 67 xx), Poepon xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Seth, Mutlu Güler

Fatih Karagümrük: Saranov xx (Aykut Özer dk. 62 xx), Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xx, Dobrovoljc xx, Bülent Cevahir xx, Arif Morkaya xx, Zeki Yıldırım xx, Sabo xx (Çağrı Ortakaya dk. 88 ?), Ramazan Civelek xxx, Darri xxx, Emeghara xx (Turgut Doğan Şahin dk. 81 ?)

Yedekler: Sosseh, Efe Tatlı, Sercan Yıldırım, Abdulhamit Yıldız, Barış Özbek

Goller: Darri (dk. 12), Ramazan Civelek (dk. 35) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Koray Altınay, Erik Sabo (Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç, Cumali Bişi, Bilal Kısa (Boluspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Melih Okutan, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

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