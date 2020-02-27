TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor
, sahasında Balıkesirspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında ceza sahası içinde Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Atilla Özmen çeldi.
8. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Emre Öztürk'ün vuruşunu kaleci Atillah Özmen kornere çeldi.
17. dakikada sağ kanattan Anıl Taşdemir'in ortasında ceza sahası içinde Sezer Özmen'in kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1
21. dakikada sağ kanattan İsmail Konuk'un ortasında Kidric'in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çeldi.
63. dakikada Bilal Kısa'nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Selahattin Altay xx
Boluspor: Mosquera xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Emre Öztürk xx (Delarge dk. 78 xx), Cumali Bişi xx, Halilovic xx, Mustafa Eskihellaç xx (Gökhan Sazdağı dk. 46 xx), Bilal Kısa xx, Mustafa Durak xx, Kidric xx (Kubilay Yılmaz dk. 46 xxx)
Yedekler: Bahadır Güngördü, Adilehou, Seth, Muhammed Çetin, Arif Morkaya
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Hodzic xx (Ezeh dk. 46 xx), Sezer Özmen xxx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx, Serdar Güncü xx, Mrsic xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Celal Emir Dede dk. 81 ?), Anıl Taşdemir xx (Abdulkadir Kayalı dk. 90 ?), Kethevoama xx, Otoo xx
Yedekler: Vukovic, Enes Karabulut, Cenk Güvenç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Görkem Fidan, Emircan Çakır
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Sezer Özmen (dk. 17) (Balıkesirspor), Kubilay Türkyılmaz (dk. 63) (Boluspor)
Sarı kartlar: Hodzic, Anıl Taşdemir, Mrsic, Abdulkadir Kayalı (Balıkesirspor), Mustafa Durak, Emre Öztürk (Boluspor) - BOLU