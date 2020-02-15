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TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

15.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:40TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Ümraniyespor: 1
TFF 1. Lig'in 22. haftasında , sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sağ kanattan Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Bahadır Taşdelen'in kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çelmeyi başardı.

44. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Durak'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.1-0

85. dakikada Mücahit Can Akcan'ın yerden pasında ceza sahası içinde topu filelere yolladı. 1-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx

Boluspor: Mosquera xx, Hayruallah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Halilovic xx, Arif Morkaya xx (Melih Okutan dk. 90), Cumali Bişi xx, Delarge xx (Fethi Özer dk. 76 xx), Bilal Kısa xx (Dodo dk. 72 xx), Mustafa Durak xxx, Kidric xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Adilehou, Muhammed Çetin, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Yılmaz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx (Muhammed Gönülaçar dk. 61 xx), Serkan Göksu xx, Nouri (Mücahit Can Akçay dk. 79 xx), Bentley xxx, Bahadır Taşdelen xx (Hasic dk. 72 xx), Gimbert xx

Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Fernandes, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktörü: Sait Karafırtınalar

Goller: Mustafa Durak (dk. 44) (Boluspor), Bentley (dk. 85) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Arif Morkaya, Delarge, Kidric, Hayrullah Bilazer, Emir Halilovic (Boluspor), Tarık Tekdal (Ümraniyespor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Bentley, Spor

Kaynak: İHA

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