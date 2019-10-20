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TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Girenspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Giresunspor karşılaşmasında, Boluspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

20.10.2019 18:34TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Girenspor: 0
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Giresunspor karşılaşmasında, Boluspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

45. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

55. dakikada, Bolsupor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Mustafa Durak'ın kafasıyla indirdiği topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada, Del Valle'nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Landel'in vuruşunda Bolusporlu oyuncu Hayrullah topu çizgiden çıkardı.

68. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine yükselen topa Poepon'un kafa şutunda top filelerle buluştu. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Kapluhan xx, Bersan Duran xx

Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, İsmail Konuk xx, Hakan Arslan xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, Melih Okutan xx (Umut Gündoğan dk. 90 ?), Cumali Bişi xx, Nascimento xx, Mustafa Durak xx (Mustafa Eskihellaç dk. 83 x), Poepon xxx, Bilal Kısa xx (Sami Can Keskin dk. 76 xx)

Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu xx, Yusuf Mert Tunç xx

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Giresunspor: Adriano Facchini xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx (Uğur Akdemir dk. 74 xx), Murat Akça xx, Mehmet Güven xx (Bekir Yılmaz dk. 43 xx), Landel xx, Ahmet İlhan Özek xx, Y. Del Valle xx, Tanase xx (Limbombe dk. 67 xx), Özgür Can Özcan

Yedekler: Metin Erol, Ahmet Kesim, Alperen Aydın, Rusescu, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Poepon (dk. 55 ve 68) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer (Boluspor), Landel (Giresunspor) - BOLU

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Boluspor, Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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