TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor
, evinde Altay
ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Serdar Özkan'ın ortasında ceza sahası içinde Seleznov'un kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın vuruşunda top kaleci Cihan'da kaldı.
25. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Anton Putsila, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
31. dakikada arka direkte topla buluşan Marco Paixao'nın vuruşunda top filelere gitti. 0-2
39. dakikada Recep Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Seleznov şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
57. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kubilay, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
79. dakikada Yevhen Seleznov'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Cihan Topaloğlu kornere çeldi.
89. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Şekerxx, Emrah Ünal x, Ali Can Alp x Ozan Bileyci x
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Cüneyt Köz xx, Sedat Dursun x, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdullahi Shehu xx, Burak Altıparmak xx, Abdou Razack Traore x (Onur Atasayar dk. 73 x), Kubilay Kanatsızkuş xx, Serdar Özkan x (Recep Aydın dk. 29 x), Yevhen Sleznov xxx (Ali Akman dk. 88 ?)
Yedekler: Emrullah Şalk, İsmail Çokçalış, Mamadou Diarra, Selçuk Şahin, Batuhan Kör, Jani Atanasov, Aykut Akgün
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Yasin Palaz x (Cenk Özkacar dk. 82 ?), Abdülhamit Yıldız xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Anton Putsila xxx, Yılmaz Özeren xx, Andreas Tatos xx (Kerim Avcı dk. 62 x), Leandro Kappel xx, Turgut Doğan Şahin x (Leandro dk. 66 x), Marco Paixao xxx
Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Hakan Demirxi, İbrahim Öztürk, Kutay Yokuşlu, Adamu Alhassan, Yaser Hacımustafaoğlu.
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Anton Putsila (dk. 11), Marco Paixao (dk. 31) (Altay), Yevhen Seleznov (dk. 40), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 56)
Sarı kartlar: Leandro Kappel,Anton Putsila, Turgut Doğan Şahin (Altay), Yevhen Seleznov, Burak Altıparmak (Bursaspor) - BURSA