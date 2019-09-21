TFF 1. Lig: Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, evinde Boluspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (Maç sonucu)
8. dakikada Boluspor gole yaklaştı. Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışında rakibinden kaptığı topu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi. Kaleci Burak Öğür, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada savunmadan seken top Bilal Kısa'nın önünde kaldı. Bilal'in plase vuruşu altıpas üzerinde savunmadan geri döndü.
33. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Fernandes'in müdahalesiyle Poepon yerde kaldı. Maçın hakemi Caner Ak penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada beyaz noktanın başına gelen Poepon takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
52. dakikada gelişen Ümraniye atağında Timur'un şutunda Bahadır kafayla tamamlamak istedi ancak top yandan auta çıktı.
72. dakikada Ümranyespor'da Alaaddin'in ortasında Emircan'ın indiği topa Lazar gelişne vurdu ama savunmada Ümit kafayla gole izin vermedi.
90+5. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşta Akabueze'in ortasında Fernandes arka direkte topu filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Caner Ak xx, Mehmet Ali Akkor xx, Burak Cansız xx
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx, Akabueze x, Nouri xx (Lazar dk. 68 x), Bahadır Taşdelen x (Emircan dk. 63 x), Gomis xx, Gimbert ? (Muhammed Gönülaçar dk. 7 x)
Yedekler: Taha, Emre, Mehmet Sedef, Muharrem Öner, Yunus Emre, Sedef, Aykut
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, İsmail Konuk xx, Ümit Kurt xx, Hakan Arslan xx, Dodo xx, Umut Gündoğan x (Samican dk. 59 x), Mustafa Eskihellaç xx (Yusuf Mert dk. 90+3 ?), Bilal Kısa xx, Mustafa Durak x (Melih dk. 46 x), Poepon xx
Yedekler: Yavuz, Fethi, Burak, Erkan Süer, Mutlu, Batuhan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Fernandes (dk. 90+5) (Ümraniyespor) Poepon (dk. 35 pen.) (Boluspor)
Sarı kartlar: Burak Öğür, Fernandes, Ahmet Taşyürek (Teknik Direktör) (Ümraniyespor), Dodo, Bilal, Samican, Ümit (Boluspor) - İSTANBUL