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TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın Adanaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

21.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:36TFF 1. Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın ile arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesinin başlangıç saati 19.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 Kasım Cumartesi:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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