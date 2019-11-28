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TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda TFF 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

28.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:40TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor
Futbolda TFF 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
İstanbul ekiplerinden ve Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Esenyurt, Spor

Kaynak: AA

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