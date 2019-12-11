Haberler » Spor » TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı - Spor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

11.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:28TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'in 15. haftasında 13, 14 ve 15 tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

19.00 Altay - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor: Emre Malok

14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor: Yasin Kol

19.00 Adanaspor - Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar

14.00 Keçiörengücü - Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Ümraniyespor - Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Balıkesirspor - Akhisarspor: Yiğit Arslan

19.00 Altınordu - Bursaspor: Caner Ak - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:33 UEFA, Galatasaray'ın Juventus maçını unutmadı - Spor
14:32 Gaziantep FK- İ.M.Kayserispor maçı hakemleri açıklandı - Spor
14:32 PSG Academy Bursa GS Ayazağa ile dostluk maçında buluştu - Spor
14:31 Bayram Toysal: "Her maça sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz" - Spor
14:31 Büyükşehirin yetiştirdiği yüzücüler 4 madalya ile Denizli'ye döndü - Spor
12:31 Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür" - Spor
11:46 Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu - Spor
11:30 İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL - Spor
10:50 Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu - Spor
10:26 Ozan Kabak'a büyük onur! İlk 10'da yer aldı - Spor
11.12.2019 14:42:48