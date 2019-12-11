TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'in 15. haftasında 13, 14 ve 15 Aralık
tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
19.00 Altay - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
14 Aralık Cumartesi
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor: Emre Malok
14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00 Adanaspor - Menemenspor: Bülent Birincioğlu
15 Aralık Pazar
14.00 Keçiörengücü - Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Ümraniyespor - Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Balıkesirspor - Akhisarspor: Yiğit Arslan
19.00 Altınordu - Bursaspor: Caner Ak - İSTANBUL