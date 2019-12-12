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TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

12.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 15. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.
Ligde haftanın açılış müsabakasında , sahasında Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altay, Adana, Spor

Kaynak: AA

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