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TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

25.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:24 TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi

14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar

14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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