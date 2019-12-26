Haberler » Spor » TFF 1. Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor - Spor

TFF 1. Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasının perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

26.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:56 TFF 1. Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasının perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Aralık, Adana, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:50   Süper Lig'in 17'nci haftasında sakat ve cezalı oyuncular - Spor
11:45   Hikmet Çiftçi ile yeni teknik direktörün yıldızı barışmadı - Spor
11:39   Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor - Spor
11:37   Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti - Spor
11:32   Manisa FK'dan Almanya çıkarması - Spor
11:22   Beşiktaş, eğitim için kulüp bünyesine 3 eski hakem katacak - Spor
11:02   Beşiktaş, Bernard Mensah'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Spor
10:17   Andrey Lunin, sahanın ortasında sevgilisine evlenme teklif etti - Spor
09:33   Fenerbahçe'nin hedefi, Napoli'nin sol beki Ghoulam - Spor
26.12.2019 11:52:58