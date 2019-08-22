TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu
1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.
TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı şöyle
Yarın:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
, Mustafa Kemal Atatürk
, Adana Demirspor
, Boluspor
, Spor Kaynak: AA