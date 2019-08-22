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TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

22.08.2019 10:06 TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı
TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.
TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı şöyle
Yarın:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Adana Demirspor, Boluspor, Spor

Kaynak: AA

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