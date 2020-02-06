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TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 21. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

06.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:28TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 21. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Açılış maçında Fatih Karagümrük, lider 'u konuk edecek. Vefa Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Haftanın dikkati çeken mücadelesinde derbisi oynanacak. Zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'u 8 Şubat Cumartesi günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.
Ligde 21. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Adanaspor, Adana, Spor

Kaynak: AA

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