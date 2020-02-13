TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu- Osmanlıspor
( Bornova
Aziz Kocaoğlu)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)