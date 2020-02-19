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TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

19.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:22TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor - maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TFF 1. Lig'de 21, 22 ve 23 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

21 Şubat Cuma

19.00 Osmanlıspor - Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor - Hatayspor: Hakan Ceylan

22 Şubat Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Ümraniyespor - Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor - Altınordu: Yasin Kol

23 Şubat Pazar

14.00 Giresunspor - Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay - Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor - Boluspor: Ramazan Keleş - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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