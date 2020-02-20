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TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor

TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

20.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:14TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor
TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Eskişehirspor- (Yeni Eskişehir)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor

Kaynak: AA

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