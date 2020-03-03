TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam görev aldı

TFF 1. Lig'de geride kalan 25 haftada 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde sadece Keçiörengücü ve Altınordu kulüpleri hoca değişikliğine gitmedi.
TFF 1. Lig'de yer alan 18 takımdan 16'sı kötü gidişatlarının faturasını teknik direktörlere kesti. 25 haftası geride kalan ligde 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Sadece Keçiörengücü ve Altınordu bu kervana katılmayan ekipler oldu.
En fazla Adanaspor
ve Karagümrük değiştirdi
Ligde en fazla teknik adam değişikliğine giden takımlar Adanaspor ve Karagümrük oldu. Sezona Levent Eriş ile başlayan Adana temsilcisi, 7. haftada alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisiyle görevinden ayrıldı ve Engin İpekoğlu geldi. Ancak İpekoğlu da takımın başında kaldığı 12 maçlık serüvende sadece 1 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcıyla da yola devam edilmedi. Daha sonra Eyüp Arın'la anlaşan Adanaspor, söz konusu süreçte 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Kısa süren bu maceradan sonra ise mevcut teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşıldı.
Cüneyt Dumlupınar ile 2019-2020 sezonuna merhaba diye Karagümrük, 7 haftalık süreçten sonra bu birlikteliğe son verdi. Erkan Zengin ile oyuncu-teknik direktör olarak yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, ardından Giray Bulak'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Sadece 5 hafta süren Bulak dönemin sona ermesiyle Karagümrük, ligin ikinci yarısına Ömer Erdoğan'la başladı. Erdoğan, 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı play-off potasına sokmayı başardı.
Adanaspor ve Karagümrük'ü 3'er defa teknik adam değişikliğine giden Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Hatayspor takip ediyor.
9 teknik direktör 2'şer takım çalıştırdı
TFF 1. Lig'de görev alan teknik direktörlerden 9'u sezon içinde 2'şer takımın başında yer aldı. Bu isimler Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor, Adanaspor), Sait Karafırtınalar (Altay, Ümraniyespor), Ali Tandoğan (Balıkesirspor, Altay), Yalçın Koşukavak (Bursaspor, Altay), Ramazan Kurşunlu (Menemenspor, Balıkesirspor), Giray Bulak (Boluspor, Karagümrük), Fırat Gül (İstanbulspor, Boluspor), Erkan Sözeri (Giresunspor, Erzurumspor), Mehmet Altıparmak (Akhisarspor, Hatayspor) olarak dikkat çekiyor.
2019-2020 sezonunda 25 hafta sonunda yapılan teknik adam değişiklikleri şöyle:
Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan
A.Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker
Keçiörengücü: Serkan Özbalta
Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak
Altınordu: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek
Boluspor: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül
Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri
Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer
Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez
Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural
Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci
Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu
Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Soysal, Mehmet Altıparmak
İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke
Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan
Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir
Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar - İSTANBUL