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TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

26.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:59TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar

14.00 BB. Erzurumspor-E.G Menemenspor: Cihan Aydın

14.00 C.G Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar

16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi

19.00 E.H Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: İHA

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