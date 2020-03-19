Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor - Spor

TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:34
TFF 1. Lig'de 29. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 29. hafta yarın yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, haftanın açılış maçlarında Altay , Akhisarspor'u, İstanbulspor ise lider Hatayspor 'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
14.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
16.30 Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Hatayspor, Altay, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Spor
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Spor
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Spor
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü Spor
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Spor
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading