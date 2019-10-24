TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu
Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek.
Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)
, Mustafa Kemal Atatürk
, Boluspor
, Spor Kaynak: AA