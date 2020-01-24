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TFF 1. Lig'de başkent derbisi

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın başkent temsilcileri Osmanlıspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

24.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:02TFF 1. Lig'de başkent derbisi
TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın başkent temsilcileri ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak başkent derbisini hakem Mert Güzenge yönetecek.
Sezonun ikinci yarısına Boluspor galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, 16 puanla 15. sırada yer alıyor.
İkinci devrenin ilk haftasında evinde son sıradaki Eskişehirspor'a yenilen Keçiörengücü ise 28 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: AA

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