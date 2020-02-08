Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelede İstanbulspor 26. dakikada Cajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta kar yağışının yoğunlaşması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu 34. dakikada karşılaşmayı durdurdu.

YARIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Yoğun kar yağışı saha çizgilerini kapattı ve görüş mesafesini düşürdü. Maçın durdurulmasının ardından saha görevlileri çizgileri açmaya çalışırken, yağışın etkisi daha da arttı ve saha karla kaplandı. Hakem Tonusluoğlu 10 dakikalık sürede iki takım futbolcuları ve yetkililerle görüşüp maçı tatil etti. Karşılaşmanın yarın kaldığı yerden oynanacağı açıklandı.