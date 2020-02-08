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Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Giresunspor-İstanbulspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

08.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:41

Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelede 26. dakikada Cajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta kar yağışının yoğunlaşması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu 34. dakikada karşılaşmayı durdurdu.

YARIN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Yoğun kar yağışı saha çizgilerini kapattı ve görüş mesafesini düşürdü. Maçın durdurulmasının ardından saha görevlileri çizgileri açmaya çalışırken, yağışın etkisi daha da arttı ve saha karla kaplandı. Hakem Tonusluoğlu 10 dakikalık sürede iki takım futbolcuları ve yetkililerle görüşüp maçı tatil etti. Karşılaşmanın yarın kaldığı yerden oynanacağı açıklandı.

Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA


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