TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



16 Ağustos Cuma



20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak



17 Ağustos Cumartesi



19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç



21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam



21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan



18 Ağustos Pazar



16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın



19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar



21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan



21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol



19 Ağustos Pazartesi



20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge - İSTANBUL

Kaynak: İHA