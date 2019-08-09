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TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

09.08.2019 13:40 TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma

20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam

21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan

18 Ağustos Pazar

16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın

19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: İHA

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