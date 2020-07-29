TFF 1 Lig'e yükselen Tuzlaspor, kupasını aldı

TFF 1.Lig'e yükselen Tuzlaspor, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı törenle havaya kaldırdı.

Antalya'da oynanan, TFF 2. Lig Play-Off finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Manisa Futbol Kulübü'ne, 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından düzenlenen kupa törenine katıldı.

Kupa seramonisinde Özdemir'e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da eşlik etti. Şampiyonluk kupasını alan Tuzlasporlu futbolcular, gazetecilere poz verdi. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlasporlu futbolcularla o anları özçekimlerle ölümsüzleştirdi. - ANTALYA