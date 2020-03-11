TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.
11.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:01
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı