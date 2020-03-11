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TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

11.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:01
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Spor

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