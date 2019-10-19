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TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

19.10.2019 20:57TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig'in 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada soldan Alberk Koç'un ortaladığı topa Ali Özgün'den önce Erzurumspor kalecisi Sehic son anda müdahale etti.

24. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

55. dakikada Tayfun Aydoğan rakip ceza sahasına girdi ancak kaleye gönderdiği şutunu defans engelledi.

84. dakikada Menemenspor ceza sahasında oluşan karambolde Batuhan Artarslan topu önünde buldu ancak, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Can Alp xx

Ekol Göz Menemenspor: Gentian Selmani xx, Alberk Koç xx, Canberk Aydın x (Jasmin Trtovac dk. 20 xx), Ercan Coşkun xx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Mehmet Boztepe xx (Hüseyin Çolak dk. 84 ?), Murat Erdemir x (Muhammed Ali Doğan dk. 74 x), Ali Keten xx, Tayfun Aydoğan xx, Ali Özgün xx

Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Ibrahim Sangare, Galip Güzel, Sikiru Olatunbosun

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Aykut Demir xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit Albayrak xx, Batuhan Artarslan xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah Başsan xx (Gilles Sunu dk. 85 ?), Jugurtha Hamroun x (Hasan Ayaroğlu dk. 63 xx), Jasmin Scuk xx, Osman Çelik x (Oltan Karakullukçu dk. 72 x), Mickael Pote xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Gabriel Obertan, Sefa Akgün, Emre Gültekin

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı kartlar: Aykut Demir, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Tayfun Aydoğan, Ali Özgün, Spor

Kaynak: İHA

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