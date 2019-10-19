TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Ekol Göz Menemenspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar:



8. dakikada soldan Alberk Koç'un ortaladığı topa Ali Özgün'den önce Erzurumspor kalecisi Sehic son anda müdahale etti.



24. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.



55. dakikada Tayfun Aydoğan rakip ceza sahasına girdi ancak kaleye gönderdiği şutunu defans engelledi.



84. dakikada Menemenspor ceza sahasında oluşan karambolde Batuhan Artarslan topu önünde buldu ancak, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Murat Erdoğan xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Can Alp xx



Ekol Göz Menemenspor: Gentian Selmani xx, Alberk Koç xx, Canberk Aydın x (Jasmin Trtovac dk. 20 xx), Ercan Coşkun xx, Taşkın Çalış xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Mehmet Boztepe xx (Hüseyin Çolak dk. 84 ?), Murat Erdemir x (Muhammed Ali Doğan dk. 74 x), Ali Keten xx, Tayfun Aydoğan xx, Ali Özgün xx



Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Ibrahim Sangare, Galip Güzel, Sikiru Olatunbosun



Teknik Direktör: Dilaver Mutlu



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Aykut Demir xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mücahit Albayrak xx, Batuhan Artarslan xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah Başsan xx (Gilles Sunu dk. 85 ?), Jugurtha Hamroun x (Hasan Ayaroğlu dk. 63 xx), Jasmin Scuk xx, Osman Çelik x (Oltan Karakullukçu dk. 72 x), Mickael Pote xx



Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Merthan Açıl, Gabriel Obertan, Sefa Akgün, Emre Gültekin



Teknik Direktör: Erkan Sözeri



Sarı kartlar: Aykut Demir, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor) - İZMİR

Kaynak: İHA