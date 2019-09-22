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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Ekol Göz Menemenspor: 0

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor evinde Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını aldı.

22.09.2019 18:36TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Ekol Göz Menemenspor: 0
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor evinde Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Milinkovic'in ortasında topla buluşan Emre Güral'ın şutu kalecinin üstünden auta çıktı.

28. dakikada Emre Güral'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Milinkovic'in vuruşu direkten döndü.

50. dakikada Mehmet Feyzi'nin yerden ortasında Emre Güral müsait pozisyonda topa dokunamadı ve bariz gol pozisyonunu değerlendiremedi.

58. dakikada Marko Milinkovc'in ortasında müsait pozisyonda olan Emre Güral topa dokunamadı.

59. dakikada Sissoko'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Güral, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

65. dakikada Emre Güral'ın pası sonucunda kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic topu dışarı gönderdi.

77. dakikada Sissoko'nun ortasında Milinkovic topa düzgün bir vuruş yaparak ağlarla buluşturdu. 2-0

81. dakikada Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Jesse sağ çaprazdan sert bir vuruşla ağları sarstı. 3-0

Stat: Yeni Eskişehir Stadyumu

Hakemler: Atila Karaoğlan xx, Murat Şener xx, Hakan Karabalcık xx

Eskişehirspor: Melih Ağa x, Ibrahim Sissoko xx, Berkay Tolga xx, Jesse xx, Emre Güral xx (Mete Kaan Demir dk. 90 ?), Milinkovic xx (İbrahim dk. 86 ?), Erdal Akdari x, Mehmet Feyzi xx, Furgan Polat x (Kıvanç Karakaş dk. 82 ?), Mehmet Özcan xx, Cemali Sertel xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Bedirhan Altunbaş, Hakan Aslantaş, Talha Erdoğan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Ekol Göz Menemenspor: Gentian Selmani xx, Jasmin Trtovac xx, Taşkın Çalış xx, Muhammed Ali Erdoğan xx (Ali Özgün dk. 80 x), Alberk Koç xx, Mehmet Boztepe xx, Ibrahin Sangare xx, Halil İbrahim Sönmez x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 62 xx), Adelya Dıakıte xx, Galip Güzel x (Murat Erdemir dk. 55 x), Hüseyin Çolak xx

Yedekler: Erhan Aslan, Okanlawon, Murat Elkatmış, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel

Goller: Emre Güral (dk. 59), Milinkovic (dk. 77), Jesse (dk. 81) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim Sönmez, Galip Güzel, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Hüseyin Çolak (Menemenspor), Cemali Sertel, Emre Güral, Hakan Aslantaş (Ekişehirspor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Emre Güral, Spor

Kaynak: İHA

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