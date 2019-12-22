TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



31. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İshak Çakmak'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



40. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



45. dakikada sol kanattan Abdulkadir'in yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.



49. dakikada sol kanattan Soner Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



69. dakikada Madinda'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dialiba'nın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



86. dakikada Fatih Karagümrük yarı sahası ortalarında topla buluşan Dialiba'nın ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Vefa



Hakemler: Murat Erdoğan xx, Muhammet Yumak xx, Cemil Tunç xx



Fatih Karagümrük: Saranov xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Dobrovoljc xx, Bülent Cevahir xx, Sabo xx (Çağrı Ortakaya dk. 86 ?), Arif Morkaya xx, Zeki Yıldırım xx, Turgut Doğan Şahin x (Abdulhamit Yıldız dk. 64 x), Darri xx (Barış Başdaş dk. 80 ?), Emeghara xx



Yedekler: Aykut Özer, Sercan Yıldırım, Sosseh, Barış Özbek, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül



Teknik Direktör: Giray Bulak



Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Erdi Dikmen xx, Soner Gönül xx, Sertaç Çam xx, Madinda xxx (Burak Aydın dk. 83 ?), İshak Çakmak xx, Süleyman Olgun xx, Kone xx (Abdulkadir Kuzey dk. 66 x), Dialiba xxx (Mendy dk. 89 ?)



Yedekler: Birkan Tetik, Cihan Can, Uğur Utlu, Cem Ekinci



Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz



Goller: Dialiba (dk. 69 ve 86) (Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük) Dialiba (Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA