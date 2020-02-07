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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hatayspor: 1

TFF 1. Lig'in 21. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

07.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:08TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hatayspor: 1
TFF 1. Lig'in 21. haftasının açılış maçında Karagümrük, sahasında karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Akın meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

49. dakikada Kubilay'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

50. dakikada Idir Quali'nin ceza yayı üzerinden plase vuruşunda kaleci Aykut sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kurtardı.

56. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Ndao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada Idir Quali ceza sahası dışından kaleyi gören noktadan yaptığı sert vuruşta köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

78. dakikada Ramazan'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte topla buluşan Sabo'nun vuruşunda kaleci Akın meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Jorquera'nın sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Vefa

Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Alpay xx, Murat Şener xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer x, Ramazan Civelek x, Fatih Kuruçuk xx, Yalçın Ayhan x, Alparslan Erdem x (Bülent Cevahir dk. 28 x), Erik Sabo xx, Zeki Yıldırım xx, Alassane Ndao xx, Brahim Darri x (Emeghara dk. 74 x), Jorquera x, Ahmet Aras x (Artur Sobiech dk. 66 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya, Erdal Öztürk

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Hatayspor: Akın Alkan x, Popov xx, Soner Örnek xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel x, Kubilay Sönmez xx, Rayane Aabid x, Helder Barbosa xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 ?), Idir Quali xxx (Caner Hüseyin Bağ dk. 86 ?), Gökhan Karadeniz xx (Selim Ilgaz dk. 75 x), Dame Diop xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Hamza Gür, Alican Özfesli, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Fatih Kuruçuk (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük), Idir Quali (dk. 61) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Jorquera, Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Dame Diop, Gökhan Karadeniz, Popov, Kubilay Sönmez (Hatayspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Fatih, Spor

Kaynak: İHA

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