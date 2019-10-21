Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

21.10.2019 21:31TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0
TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Baran Eraslan xx

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov xx, Gaber Dobrovoljc x, Abdülhamit Yıldız xx, Bülent Cevahir x, Koray Altınay x, Çağrı Ortakaya xx, Erkan Zengin xx (Mervan Çelik dk. 81 xx), Brahim Darri xx, Erik Sabo xx, Zeki Yıldırım x (Barış Özbek dk. 78 xx), Innocent Emeghara xx (Turgut Doğan Şahindk. 66 xx)

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Stefan Silva

Teknik Direktör: Atılay Canel

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Oğuz Yıldırım xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Ali Eren İyican x, Mehmet Yiğit xx, Barış Zeren x (Doğukan Efe dk. 87 ?), Okan Deniz x (Yiğit Kotan dk. 80 x), Eric Ayuk Mbu x, Jovan Blagojevic xx, Mertan Caner Öztürk xx (Ognjen Todorovic dk. 73 x), Erdem Çetinkaya

Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Erkan Zengin (dk. 43 pen.), Erkan Zengin (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:30 Galatasaray, Real Madrid maçına hazır
22:28 Galatasaray-Real Madrid maçına doğru
22:24 Falcao, Real Madrid maçında yok!
22:23 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2
22:19 İttifak Holding Konyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
22:13 Hakkari rafting takımı kupa ile döndü
22:11 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
21.10.2019 22:32:40