TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Ümraniyespor: 3

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



4. dakikada Bahadır'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kaleci Saranov'dan döndü.



31. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gimbert'in ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



35. dakikada sol taraftan Turgut Doğan'ın kullandığı kornerde kale önünde Barış Başdaş'ın yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0



49. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Bentley'in ortasında Gimbert'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1



53. dakikada Ümraniyespor ceza sahası içerisinde Fernandes'in hatalı pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Emeghara, şık vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1



65. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahası içerisinde Dobrovololjc'in topa elle yaptığı müdahaleyi hakem Onur Özütoprak penaltı olarak değerlendirdi.



67. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Saranov'da kaldı.



73. dakikada Lazar'ın sağdan içeri çevirdiği topa Gimbert'in ön direkteki dokunuşu kaleciyi geçerek uzak direkten ağlara gitti. 2-2



89. dakikada sağ taraftan Lazar'ın içeri çevirdiği topu arka direkte kontrol eden Gomis, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3



Stat: Vefa



Hakemler: Onur Özütoprak xx, Orkun Aktaş xx, Murat Altan xx



Fatih Karagümrük: Saranov xx, Koray Altınay xx, Barış Başdaş xxx (Abdülhamit Yıldız dk. 78 x), Dobrovoljc xx, Bülent Cevahir xx, Barış Özbek xx (Darri dk. 84 ?), Sabo xx, Zeki Yıldırım xx, Turgut Doğan Şahin xx, Ramazan Civelek xx (Arif Morkaya dk. 62 x), Emeghara xxx



Yedekler: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Çağrı Ortakaya, Efe Tatlı, Sosseh



Teknik Sorumlu: Atılay Canel



Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx (Mehmet Sedef dk 90+2 ?), Tarık Tekdal xx, Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx, Serkan Göksu xx, Bentley xx, Emircan Altıntaş xxx (Gomis dk. 85 xx), Bahadır Taşdelen xx (Lazar dk. 46 x), Gimbert xxx



Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar, İhsan Furkan Deniz



Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek



Goller: Barış Başdaş (dk. 35), Emeghara (dk. 53) (Fatih Karagümrük), Gimbert (dk. 49 ve 73), Gomis (dk. 89) (Ümraniyespor)



Kırmızı kart: Lazar (dk. 90+4) (Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Sabo, Barış Başdaş, Emeghara (Fatih Karagümrük), Tarık Tekdal, Emircan Altıntaş, Alaattin Okumuş, Fernandes (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA