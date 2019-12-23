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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu konuk etti.

23.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:05 TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altınordu: 1
TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında 'yu konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada, Giresunspor 'da Landel'in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

61. dakikada, Giresunspor'un savunmasında Ahmet Kesin'in hatasını değerlendiren Anıl Koç topu ağlarla buluşturdu. 0-1

65. dakikada Giresunspor kontra atağa kalktı. Mehmet Güven'in kale içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Rusescu topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Elmas xx

Giresunspor: Andriano xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Landel xx, Ahmet İlhan xx, Tanase xx (Limbombe dk. 79 x), Renan xx, Uğur xx, Bekir Yılmaz x (Mehmet Güven dk. 46 x) (Özgür Can dk. 86 ?), Rusescu xx

Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Alperen, Murat, Atakan, Muhammed Himmet

Yardımcı Antrenör: Gökmen Barış

Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Tagir xx, Anıl xx (Onur dk. 83 ?), Oğuzcan xx, Muhammet Mert xx, Hüseyin xx, Kerim xx, Okan xx (Berkay dk. 68 x), Yasin xx (Yusuf dk. 86 ?), Sinan xx

Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Egehan, Ali Mert, Burak, Muzaffer, Enis

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Rusescu (dk. 65) (Giresunspor), Anıl Koç (dk. 61) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Uğur (Giresunspor), Oğuzcan, Ufuk (Altınordu) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

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