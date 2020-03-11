Menü
Haberler ›› Spor ››TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 - Spor

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.

11.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:46
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor , sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

11. dakika Del Valle'nin pasında topla ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Can'ın vuruşunda top auta çıktı.

26. dakikada Numan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Özgün Can, Metin'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-0

55. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Özgür Can topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Oğuz Terzi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Giresunspor: Metin xxx, Numan xxx, Muhammed Bayır xxx, Mehmet Güven xx, Landel xxx, Ahmet İlhan Özek xxx (Tanase dk. 90 ?), Özgür Can xxx (Alpay dk. 79 x) Murat xx, Del Valle xxx (Mehmet Taş dk. 84 ?), Uğur xx, Bekir xx

Yedekler: Adriano, Berkan, Marko, Muhayer, Veysel, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu

Keçiörengücü: Metin xx, Erdi xx, Süleyman xx, Burak x (Kone dk. 71 x, Idrissa Diarra dk. 89 ?), İshak xx, Abdulkadir xx, Bokila xx, Theodore Mendy x (Devrim dk. 63 x), Samet x, Boubacar Dialiba x, Hüsamettin x

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan, Soner, Cem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Özgür Can (dk. 26) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Mehmet, Bekir (Giresunspor), Hüsamettin, Bokila (Keçiörengücü) - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Spor
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Spor
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Spor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Spor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı