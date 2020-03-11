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TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

11.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:58
TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu)
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor , sahasında Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

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