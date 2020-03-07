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TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

07.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:19TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0
TFF 1. Lig'in 26. haftasında , sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Soner xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xx (Alican Özfesli dk. 67 xx), Gökhan Karadeniz xx, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58 xx), Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 76 x), Hasan Hatipoğlu xxx, Mehmet Uçar xx, Pote xx İbrahim Akdağ x, Hamroun x (Emrah Başsan dk. 46 xx), Sisskoko xx (Jasmin Scuk dk. 81 ?), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Alican Özfesli, Hatayspor, Spor

Kaynak: İHA

7.03.2020 17:59:09