Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0 - Spor

TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

21.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:09 TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig'in 16. haftasında , sahasında konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

65. dakikada Ilgaz'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Kubilay Sönmez xxx (Muhammed Samed Karakoç dk. 90+2 ?), Rayane Aabid xx, Selim Ilgaz xxx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Loteteka Bokila xx, Yusuf Abdioğlu xx, Helder Barbosa xx (Alican Özfesli dk. 84 ?), Caner Hüseyin Bağ x (Idır Quali dk. 67 x)

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Buğra Temel

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Hakan Barış xx, Abdülkadir Özdemir xx, Eren Keleş xx, Utku Şen xx, Marvin Sinan Büyüksakarya xx, Enes Yasin Akyol xx, Evren Korkmaz xx, Renan Souza Dınız xx, Okan Adil Kurt xx (İbrahim Aksu dk. 90+1 ?), Özkan Taştemur xx (Mustafa Saltuk Ceviz dk. 80 ?)

Yedekler: Özer Enes Soylu, Serhat Tunç, Semih Uçar, Şahin Berk

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Gol: Selim Ilgaz (dk. 66) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hakan Barış, Özkan Taştemur, Marvin Sinan Büyüksakarya, Okan Kurt (Adanaspor), Bokila, Yusuf Abdioğlu, Alican Özfesli (Hatayspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Hatayspor, Selim, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:56   Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70 - Spor
17:51   Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor
17:51   Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık! - Spor
17:48   Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor) - Spor
17:47   TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0 - Spor
17:25   Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Spor
16:30   Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Spor
16:07   Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Spor
15:26   Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı - Spor
21.12.2019 17:59:24