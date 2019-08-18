TFF 1. Lig: Hatayspor: 1 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bolu
Atatürk Stadyumu'nda oynanan Hatayspor- Altınordu
karşılaşması, Hatayspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Altınordu'nun atağında Hüseyin Atakan Üner'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası içine giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Okan Derici'nin kötü vuruşunda top kalecide kaldı.
42. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışında havadan gelen topa vuran Sadi Karaduman'ın sert şutunda top direkten döndü.
75. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top üst direkten geri döndü.
80. dakikada Furkan Şeker'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner Hüseyin Bağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Hasan Hüseyin Tetik xx,
Hatayspor: Akın Alkan xx, Kubilay Sönmez xx, Aabıd Rayane xx, Mirkan Aydın xxx (Soner Örnek dk. 90+3 ?), Selim Ilgaz xx (Hamza Gür dk. 74 xx), Gökhan Karadeniz xx (Helder J. Barbosa dk. 77 xx), Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu xx, Caner Hüseyin Bağ xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Buğra Temel, Idır Quali
Teknik Direktör: İlhan Palut
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Ravil Tagir xx, Anıl Koç xx, Oğulcan Ülgen xx (Burak İnce dk. 88 ?), Muhammed Mert xx, Hüseyin Atakan Üner xx (Ersel Aslıyüksek dk. 75), Egehan Gök xx (Berkay Samancı dk. 70 xx), Kerim Alıcı xx, Okan Derici xx, Sinan Osmanoğlu xx
Yedekler: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Musa Caner Aktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 80) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Hatayspor) - BOLU