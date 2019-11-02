Haberler » Spor » TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay'ı konuk etti.

02.11.2019 16:11TFF 1. Lig: Hatayspor: 3 - Altay: 2
TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xxx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Furkan Şeker xxx, Aabid xxx, Alican Özfesli xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Bokila dk. 79 ?), Caner Hüseyin Bağ xxx, Selim Ilgaz xxx (Hamza Gür dk. 74 x), Mirkan Aydın xxx (Soner Örnek dk. 86 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Samed Karakoç, Idır Ouali

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Altay: Emre Koyuncu xx, Deniz Vural xx (Yılmaz Özeren dk. 68 x), Kappel x, Tavares xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 78 x), Tatos x (Leandrinho dk. 46 xx), Putsila xx, Paıxo xx, İbrahim Öztürk xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Murat Uslu xx

Yedekler: Aydın Bağ, Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Eren Erdoğan, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Alican Özfesli (dk. 43), Mirkan Aydın (dk. 62), Furkan Şeker (dk. 64) Hatayspor, Deniz Vural (dk. 56), Marco Paixo (dk. 83) Altay

Sarı kartlar: Selim Ilgaz (Hatayspor), Putlisa (Altay) - HATAY

Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
02:04 Afyonkarahisar'da gıda zehirlenmesi şüphesi
01:52 Ahmet Ağaoğlu: "Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa..."
01:52 Real Madrid fırsat tepti
01:42 Trabzonspor'dan sert tepki!
01:42 Mustafa Cengiz: Galatasaray ilklerin ve enlerin kulübü
01:27 Aziz Yıldırım'a büyük jest
01:11 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya yağdı
3.11.2019 03:28:33